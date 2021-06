Per Crisanti l’Italia sarà prima in Europa per mortalità Covid: “7000 morti in un mese fantastico”



Secondo Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, nonostante in un mese l’Italia abbia fatto registrare 7000 morti Covid, un “numero fantastico, abbiamo preso un rischio inutile con le riaperture di aprile. L’Inghilterra aveva indicato la strada da seguire: oggi ha 2-5 morti, noi ne abbiamo 70. Voglio essere ricordato come persona prudente, non pessimista o ottimista”.

Continua a leggere



Secondo Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, nonostante in un mese l’Italia abbia fatto registrare 7000 morti Covid, un “numero fantastico, abbiamo preso un rischio inutile con le riaperture di aprile. L’Inghilterra aveva indicato la strada da seguire: oggi ha 2-5 morti, noi ne abbiamo 70. Voglio essere ricordato come persona prudente, non pessimista o ottimista”.

Continua a leggere

Continua a leggere