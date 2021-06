“Per Saman quelle zoc… di femministe dove sono?”, presidente pari opportunità di Arezzo si dimette



“Per il delitto di Saman quelle zoccole di femministe di sinistra dove sono?”, è la frase shock apparsa in un post sui profili social di Rossella Angiolini, Presidente della Commissione pari opportunità della Provincia di Arezzo, scatenando una valanga di polemiche. “È montata la rabbia per un omicidio per cui non ho visto alcuna manifestazione, rispetto a quelle per il Ddl Zan” ha spiegato Angiolini annunciando le dimissioni.

