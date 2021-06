Per Sileri con metà italiani vaccinati covid diremo addio a tamponi e certificati



“O crediamo nel vaccino oppure no, per gli immunizzati le regole dovranno cambiare, certe limitazioni non saranno più necessarie” ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, secondo il quale “potremo dire stop a certificati e richieste di tamponi quando avremo raggiunto il 50% degli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale”.

