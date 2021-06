Perché in Italia stiamo facendo pochi tamponi



Il drastico calo dei casi covid in Italia ha portato a un conseguente e generale calo dei tamponi e del sequenziamento proprio in un momento in cui invece sarebbe stato più facile e utile farli. Alla base di questo meccanismo alcune regole che disincentivano le regioni col rischio però di non capire fino a che punto le varianti si stanno diffondendo.

