Perché la vera strumentalizzazione su Saman e Seid arriva da destra



Saman Abbas è stata probabilmente uccisa in quanto donna, non in quanto apostata musulmana. E non è vero che il razzismo non c’entra nulla nel dolore profondissimo che ha ucciso Seid Visin. Chi nega queste due evidenze per pura speculazione politica è chi sta davvero strumentalizzando le tragedie di questi due ragazzi. E chi, da sinistra, si cosparge il capo di cenere per aver parlato troppo poco di Saman o per non essersi accorto della complessità nell’animo di Seid commette un duplice errore. Quello di non accorgersi delle vere strumentalizzazioni. E quello di non combatterle.

