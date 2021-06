Perché non si trova il corpo di Saman Abbas: cosa non funziona nelle indagini



I resti di Saman Abbas si cercano ininterrottamente da quasi due mesi, con ogni tipo di mezzo ed ogni tipologia di strumento. Dai cani molecolari all’elettromagnetometro: cosa non funziona nelle indagini e la possibile strada maestra per rinvenire il cadavere della giovane ragazza pachistana. Ecco quale è la strada da percorrere per ritrovarla.

Continua a leggere



I resti di Saman Abbas si cercano ininterrottamente da quasi due mesi, con ogni tipo di mezzo ed ogni tipologia di strumento. Dai cani molecolari all’elettromagnetometro: cosa non funziona nelle indagini e la possibile strada maestra per rinvenire il cadavere della giovane ragazza pachistana. Ecco quale è la strada da percorrere per ritrovarla.

Continua a leggere

Continua a leggere