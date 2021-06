Perché per Bossetti non ci sarà un nuovo processo, i giudici: “Sui reperti è già tutto chiaro”



Secondo i giudici della Corte d’Assise di Bergamo, sui reperti usati per la condanna definitiva di Massimo Bosetti per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio “è già è tutto chiaro” e un loro ulteriore esame sarebbe solo un quarto grado di giudizio. Per la corte tutti i dubbi espressi dagli avvocati “hanno trovato razionale spiegazione nelle sentenze”.

