Piacenza, locale sfida i divieti: centinaia di giovani ballano assembrati e senza mascherina



Al Lux, locale della movida di Piacenza, la notte tra sabato e domenica è andata in scena una festa: centinaia di ragazzi e ragazze si sono dati appuntamento per ballare con tanto di deejay. I gestori: “Siamo un ristorante, teniamo traccia dei nominativi e numeri di telefono di tutti”. Intanto le discoteche di tutta Italia sono ancora chiuse e potranno riaprire solo per i clienti in possesso del green pass.

