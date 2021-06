Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “È un legame viscerale, la gente ci ama per quello che siamo”



Intervistato da Fanpage.it, Pierpaolo Pretelli racconta la felicità nel vedere realizzato uno dei suoi sogni, quello della musica, diventato realtà anche grazie al supporto di Giulia Salemi, la sua inseparabile dolce metà: “È stata lei ad aiutarmi, la sua generosità mi fa impazzire”. Il loro legame è rimasto lo stesso anche dopo il GFVip: “Cos’è cambiato? Solo l’assenza di telecamere”. L’ex gieffino racconta la gratificazione che gli ha regalato l’esperienza in tv e ricorda gli anni in cui lavorava in un negozio di abbigliamento: “Non mi sentivo soddisfatto, sentivo di poter fare di più”.

