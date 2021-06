Pisa, si schianta con la Ferrari e muore: l’auto resta incastrata nel guard rail



Incidente mortale ieri sera, 4 giugno, in Fi-Pi-Li, all’altezza di Navacchio in direzione Firenze. Un uomo è uscito di strada con la sua Ferrari, finendo per colpire il guard rail e restare incastrato. Inutili i soccorsi. . Ancora da ricostruire le cause del dramma stradale, forse un colpo di sonno o l’eccessiva velocità.

