Post Malone si rifà i denti, al posto dei canini due diamanti da 1.6 milioni di dollari



Il rapper di Syracuse, seguendo la moda del grillz, avrebbe optato per la sobria scelta di installare al posto dei canini due protesi di rivestimento in diamante da 12 carati, per un valore complessivo che si aggirerebbe attorno agli 1,6 milioni di dollari. A riportarlo è il sito americano Tmz.

