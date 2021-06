Pregliasco a Fanpage.it: “Variante Delta del Covid sottostimata, arriverà rapidamente in Italia”



Il prof Pregliasco a Fanpage.it: “Ci sono diversi focolai della variante Delta in Italia, un po’ ovunque. Una diffusione che dimostra come questi piccoli cluster potrebbero diventare un incendio”. E sui dubbi in merito alla decisione del governo di eliminare le mascherine all’aperto dal 28 giugno: dobbiamo attrezzarsi “allo scenario peggiore, e cioè un colpo di coda del Covid” come accade ora in Regno Unito.

