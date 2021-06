Previsioni meteo 24 giugno, rischio di violenti temporali e grandinate al nord



Le previsioni meteo di giovedì 24 giugno indicano ancora una giornata di calore estremo sull’Italia, in particolare sulle Isole maggiori e al sud. Avremo quindi bel tempo e sole fin dal mattino in gran parte d’Italia. Faranno eccezione temporali pomeridiani sulle Alpi e sul Nord-Ovest. Occhi puntati in particolare sui rilievi piemontesi e sulla Val D’Aosta.

Continua a leggere



Le previsioni meteo di giovedì 24 giugno indicano ancora una giornata di calore estremo sull’Italia, in particolare sulle Isole maggiori e al sud. Avremo quindi bel tempo e sole fin dal mattino in gran parte d’Italia. Faranno eccezione temporali pomeridiani sulle Alpi e sul Nord-Ovest. Occhi puntati in particolare sui rilievi piemontesi e sulla Val D’Aosta.

Continua a leggere

Continua a leggere