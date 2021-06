Previsioni meteo 25 giugno, sarà un weekend di fuoco: caldo non dà tregua, picchi di oltre 40 gradi



L’anticiclone africano non sembra intenzionato ad abbandonare l’Italia. Le previsioni meteo di domani, venerdì 25 giugno, confermano che ci saranno poche variazioni rispetto agli ultimi giorni. Non mancheranno però dei temporali. Quello del 26-26 giugno sarà un weekend di fuoco, con temperature in aumento al Nord.

