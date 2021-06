Previsioni meteo 26 giugno, possibili forti temporali e grandinate nel weekend



Le previsioni meteo di domani 26 giugno 2021 confermano che nel weekend non sarà in discussione lo strapotere dell’anticiclone africano, ma saranno possibili in alcune zone della penisola forti temporali e anche grandinate tra sabato e domenica. Sole e caldo, ma temperature in leggero calo al Sud.

