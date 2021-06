Previsioni meteo lunedì 28 giugno, arriva aria rovente dall’Africa: caldo con picchi di 45 gradi



Persiste il caldo in Italia dove a partire dalla prossima settimana le temperature potranno raggiungere anche picchi di 45 gradi al Sud e in Sicilia mentre in Val padana le massime raggiungeranno i 36/37 gradi. La nuova ondata di grande caldo sarà causata dall’aria rovente proveniente dall’Africa.

