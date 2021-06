Previsioni meteo martedì 8 giugno, inizio settimana all’insegna del maltempo: sole sulle isole



Le previsioni meteo per martedì 8 giugno indicano tempo instabile con temporali a carattere sparso su gran parte dell’Italia, con piogge in particolare su Alpi, Prealpi, Appennini, regioni adriatiche centro-meridionali e Toscana. Sole al Sud e tempo instabile su alcune regioni del Centro mentre le temperature saranno stabili o in lieve calo.

