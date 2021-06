Puglia, morto dopo il lavoro nei campi con 40°: la colletta per riportare la salma di Camara in Mali



Camara Fantamadi è morto mentre tornava a casa dai campi dopo una giornata di lavoro come bracciante sotto il sole cocente. Il decesso è avvenuto per cause naturali dovute allo sforzo e al caldo patito durante il turno di lavoro. Per lui è stata organizzata una colletta con lo scopo di riportare la sua salma in Mali.

