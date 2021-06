Puglia, moto di grossa cilindrata si schianta contro un palo: morti sul colpo un 40enne e un 26enne



Erano a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in accertamento, Massimo Giannino e Rocco Altieri si sono schiantati contro un palo della luce. L’uomo di 40 anni e il giovane di 26 sono morti sul colpo. Nella giornata di oggi è stato dichiarato il lutto cittadino nel comune di Trinitapoli, in Puglia.

