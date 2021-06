Pugno in faccia durante lite in strada a Bassano: 36enne in fin di vita, arrestato un 21enne



Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, tra il giovane e il 36enne sarebbe nata una lite per futili motivi in strada durante la quale il ragazzo avrebbe colpito con un pugno in faccia la vittima che è caduta a terra battendo violentemente il capo e rimanendo privo di sensi. Il 21enne è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di lesioni personali aggravate.

