Quali Regioni cambiano colore da domani: chi passa in zona bianca il 14 giugno



Altre sei regioni in zona bianca da domani 14 giugno. Nessuna sorpresa dalla cabina di regia che ha esaminato il nuovo report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e poi ha deciso i nuovi colori per Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e Provincia di Trento. Dal coprifuoco alle mascherine, cosa succede per queste regioni.

