Quali sono i sintomi della variante Delta



Il direttore della Prevenzione Gianni Rezza ha parlato della variante Delta (o indiana) del Covid che sembra dare sintomi leggermente diversi: “Di più a carico dell’apparato respiratorio superiore come mal di gola, naso che cola e mal di testa e raramente anosmia. Ma non si sa se in termini di ospedalizzazione comporti un rischio maggiore”.

