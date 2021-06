Quali sono le ultime mini zone rosse rimaste in Italia



Sono in totale otto le città in zona rossa in Italia, per un totale di circa 35mila abitanti sottoposti alle massime restrizioni: quattro in Sicilia, due in Campania e due in Basilicata. Intanto tute le regioni del paese entro la fine di giugno potrebbero diventare bianche grazie alla diminuzione dei contagi.

