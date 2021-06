Quando potremo togliere la mascherina all’aperto



Gli Italiani sperano in una estate senza mascherina all’aperto. Secondo Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute, ad agosto gli italiani potranno finalmente riporre le mascherine in borsa all’aperto ma per gli esperti molto dipenderà dalla campagna vaccinale perché solo con un numero elevato di immunizzati si può pensare di dire addio alle mascherine.

