Quentin Tarantino scrittore con “C’era una volta a Hollywood”, il libro allunga la vita del film



Dal 1° luglio in libreria – in contemporanea mondiale – il primo romanzo di Quentin Tarantino “C’era una volta a Hollywood” per la collana Oceani de La Nave di Teseo. Il regista entra nel mondo della letteratura con un libro che racchiude tutto il suo stile: violento, colto, passionale e graffiante. Un libro che allunga la vita del film uscito nel 2019 e che aggiunge nuove caratterizzazioni e si differenzia dalla narrazione originale.

