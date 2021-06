Ravenna, 3mila euro di multa per aver fatto pipì in strada: “Non ci sono bagni, non so come pagare”



Una multa che lo preoccupa, soprattutto alla luce del fatto che il pagamento rischia di ricadere sulla madre, che ha da poco perso il lavoro. “È giusto ricevere una punizione, ma da dove dovrebbe tirarli fuori un 19enne 3000 euro? Dev’essere data la possibilità di avere un’alternativa, servono più bagni pubblici in centro se non vogliamo più che queste cose succedano” dice Manuel.

