Rebel Wilson: “Ho perso 30 chili per diventare mamma”



L’obiettivo dell’attrice di “Non è Romantico?”, Rebel Wilson: “Non è mai stato quello di diventare magra per adattarmi a una taglia di vestiti diversa. Ho deciso di perdere il peso giusto per il mio corpo e stare meglio”. La comica australiana è dimagrita di 30 chili nel 2020, durante il suo “Anno della Salute”, per un solo motivo: “Poter congelare più efficacemente i suoi ovuli” e così diventare mamma.

