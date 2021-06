Record di vaccinazioni anti Covid in Italia: ieri somministrate 600mila dosi



Nella giornata di ieri 4 giugno sono state 598.510 le dosi di vaccino Covid inoculate in Italia. La media mobile dei vaccini somministrati a 7 giorni è 491.845. Ad adesso, il 40,80% degli italiani ha ricevuto una dose, il 21,36% anche la seconda, mentre quasi tutti over 80 (oltre il 90 per cento) hanno fatto la prima dose, l’83% per gli over 70, 72% a over 60.

