Reggio Emilia, donna di 32 anni trovata morta in casa, uccisa da un colpo di pistola



È stato il padre a scoprire il corpo della donna di 32 anni ritrovata morta in casa domenica sera a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica: per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Sul corpo trovato un foro di proiettile.

