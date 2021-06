Reinhold Messner e la tragedia del Narna Parbat: “Ero da solo quando mio fratello è morto”



Reinhold Messner torna a parlare della tragedia del Nanga Parbat in cui perse suo fratello, travolto da una valanga il 29 giugno 1970. All’epoca fu accusato di averne causato la morte, il ritrovamento dei resti nel 2005 confermarono la sua versione: “Non risponderò mai più alle polemiche, è stato terribile per me e per la mia famiglia”.

Continua a leggere



Reinhold Messner torna a parlare della tragedia del Nanga Parbat in cui perse suo fratello, travolto da una valanga il 29 giugno 1970. All’epoca fu accusato di averne causato la morte, il ritrovamento dei resti nel 2005 confermarono la sua versione: “Non risponderò mai più alle polemiche, è stato terribile per me e per la mia famiglia”.

Continua a leggere

Continua a leggere