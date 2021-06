Resta impigliata coi capelli nella pompa di irrigazione, gravissima 26enne: stava lavorando nei campi



Una ragazza di 26 anni è rimasta gravemente ferita in un’azienda agricola nel comune di Calendasco, in località Boscone Cusani, in provincia di Piacenza: è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma dove è ora ricoverata nel reparto di rianimazione. Pare sia in condizioni molto serie.

