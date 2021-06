Ritrovato Nicola Tanturli, il giornalista Giuseppe Di Tommaso: “Miglior riconoscimento della carriera”



Nicola Tanturli è stato ritrovato in un burrone a 2,5 km da casa. A salvarlo il giornalista Rai Giuseppe Di Tommaso, inviato de La Vita in Diretta. Il reporter ha raccontato di essersi allontanato dall’auto per un malore e di aver sentito i lamenti del bimbo di due anni. “Ho subito chiamato i carabinieri per recuperarlo”

