Ritrovato Nicola Tanturli, l’emozionante momento in cui il bimbo è salvato dai carabinieri



Le immagini, diffuse da Chi l’ha visto?, del momento in cui il piccolo Nicola Tanturli viene tratto in salvo dai carabinieri dalla scarpata in fondo a cui era finito da qualche ora. “Non ci posso credere, chi l’avrebbe mai detto”, si sente dire da un uomo mentre il militare abbraccia e bacia il piccolo prima di riconsegnarlo ai genitori.

