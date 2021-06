Robbie Williams si fa rasare a zero i capelli dalla moglie Ayda Field: ecco il video



“È tutto o niente quando si tratta dei suoi capelli… e apparentemente, ora per lui non è niente”. Con queste parole e un video Ayda Field, moglie di Robbie Williams, su Instagram ha mostrato ai suoi follower il nuovo look del marito. Il cantante rasato a zero è apparso visibilmente preoccupato. Intanto Gary Barlow dei Take That sostiene che la band di Williams: “Desidera tornare dopo 4 anni di pausa”.

