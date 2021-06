Sabrina Ghio ricoverata in ospedale: “Devo essere operata, ho paura”



L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne è ricoverata in ospedale. Sabrina Ghio ha condiviso questo momento difficile con i suoi follower. Ha spiegato di doversi sottoporre a un’operazione e non ha nascosto il suo comprensibile timore: “Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene”.

Continua a leggere



L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne è ricoverata in ospedale. Sabrina Ghio ha condiviso questo momento difficile con i suoi follower. Ha spiegato di doversi sottoporre a un’operazione e non ha nascosto il suo comprensibile timore: “Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene”.

Continua a leggere

Continua a leggere