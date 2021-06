Saman Abbas e quelle donne violate che facciamo finta di non vedere



Saman, scomparsa e forse uccisa per non aver sposato l’uomo che il padre desiderava per lei. Ma anche Hina, uccisa per aver disonorato la famiglia. Sono storie su cui la sinistra troppo spesso tace, lasciando spazio alla destra xenofoba e alla sua narrazione. Col risultato che a queste donne violate non pensa nessuno.

