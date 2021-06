Saman Abbas, i messaggi al fidanzato prima di sparire: “Ho sentito mia madre parlare di un omicidio”



Negli ultimi messaggi inviati al fidanzato 21enne, Saman Abbas racconta le conversazioni tra sua madre e lo zio. “Li ho sentiti parlare di un omicidio. Mia madre mi ha detto che non si parlava di me, ma io li ho sentiti con le mie orecchie. Ora ho paura” scriveva al ragazzo poco prima della scomparsa. Le conversazioni tra i due sono state rese pubbliche durante la messa in onda della trasmissione Quarto Grado.

