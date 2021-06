Saman Abbas, il fidanzato: “Dovevamo sposarci: avevamo già comprato i vestiti”



Saman e il fidanzato Saqib avrebbero dovuto sposarsi. Ed è per questo che la 18enne scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile era tornata a casa dalla sua famiglia: voleva i documenti che le avevano sottratto e che erano necessari a poter celebrare il matrimonio. Intervistato da “Chi l’ha visto?” il fidanzato di Saman spiega: “Saman è il mio unico amore, farò di tutto per avere giustizia – conclude Saqib – a me non frega niente della mia vita, non mi frega di morire”.

