Saman Abbas, interrogato il cugino: “Non ho nulla a che vedere con la sua scomparsa”



Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ikram Ijaz, il cugino 28enne di Saman Abbas, interrogato quest’oggi in carcere dal giudice per le indagini preliminari in merito alla sparizione della 18enne pakistana. Durante l’interrogatorio di garanzia l’uomo, estradato dalla Francia dopo il suo arresto, ha reso però delle dichiarazioni spontanee così come spiegato dal suo legale, l’avvocato Noris Bucchi, affiancato dal collega di studio Luigi Scarcella.

