Saman Abbas, la Francia consegna all’Italia il cugino arrestato: è accusato di omicidio



È stato preso in consegna dalla polizia italiana a Imperia il cugino di Saman Abbas, la 18enne pakistana di cui non si hanno più notizie dallo scorso 30 aprile. Ikram Ijaz è indagato per omicidio premeditato insieme allo zio e un altro cugino, oltre che ai genitori di Saman, tutti al momento non rintracciabili. Verrà ora portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Continua a leggere



È stato preso in consegna dalla polizia italiana a Imperia il cugino di Saman Abbas, la 18enne pakistana di cui non si hanno più notizie dallo scorso 30 aprile. Ikram Ijaz è indagato per omicidio premeditato insieme allo zio e un altro cugino, oltre che ai genitori di Saman, tutti al momento non rintracciabili. Verrà ora portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Continua a leggere

Continua a leggere