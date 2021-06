Saman, i messaggi della madre: “Torna, faremo come vuoi”. Gli inquirenti: “Trappola per ucciderla”



Secondo gli inquirenti, la madre di Saman Abbas le avrebbe teso una vera e propria trappola, convincendola a tornare a casa per poter mettere in atto l’omicidio programmato con il resto della famiglia. “Torna, faremo come vuoi tu” le scriveva la donna quando la 18enne si trovava nella struttura protetta nel Bolognese alla quale gli assistenti sociali l’avevano affidata dopo la denuncia.

