Saman, il cugino sarà interrogato domani mattina. Si cerca il corpo della 18enne a Novellara



È previsto per domani l’interrogatorio di garanzia per il cugino di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni di origini pakistane di cui non si hanno più notizie dal 30 aprile. Intanto si continua a cercare il corpo della giovane: nelle prossime ore si faranno scavi dove l’elettromagnetometro aveva individuato anomalie.

