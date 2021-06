Saman, il fratello tenta di scappare dalla comunità protetta: sabato previsto suo interrogatorio



Il fratello della giovane sparita da oltre un mese in Emilia Romagna è il principale accusatore della famiglia (zio, cugini e genitori) e ora è protetto in una comunità. Sabato è previsto il suo interrogatorio in un altro procedimento per il quale deve rispondere di violenza privata nei confronti della stessa Saman, accusa mossa ad ottobre quando per la prima volta la ragazza fu allontanata dalla famiglia dopo aver rifiutato il matrimonio combinato col cugino in Pakistan.

