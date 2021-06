Saman, quell’ultimo messaggio al fidanzato per proteggerlo: “Ho detto ai miei che tra noi è finita”



Avrebbe detto ai genitori che tra lei e il fidanzato, suo coetaneo e connazionale da anni in Italia, era finita. Saman Abbas lo avrebbe detto la sera del suo presunto omicidio durante una furibonda lite nella quale lei reclamava la sua libertà e soprattutto i documenti per poter andare via. Intanto continuano le ricerche della 18enne nelle campagne di Novellare, in provincia di Reggio Emilia, dove la giovane viveva con la famiglia e dove si suppone sia stato nascosto il cadavere dallo zio.

