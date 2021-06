Santo Stefano di Quisquina, da comune Covid free a zona rossa in 24 ore: 35 giovani positivi



Dal 2 giugno il comune siciliano di Santo Stefano di Quisquina diventerà zona rossa dopo lo scoppio di un focolaio Covid: sono 35 al momento le persone risultate positive al virus, quasi tutti giovanissimi. Il sindaco: “Eravamo Covid free, in mezza giornata è cambiato tutto. Non siamo in grado di individuare un preciso episodio. In paese si sono celebrati battesimi e prime comunioni, ma non possiamo dire da dove sia partito il contagio”.

