Sara Affi Fella si è rifatta il seno: “Dopo il parto era…no comment”



Sara Affi Fella non ha nascosto di essersi sottoposta al bisturi per un ritocchino estetico. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rifarsi il seno dopo il parto del piccolo Tommaso, il suo primo figlio nato dall’amore con Federico Fedato lo scorso settembre. Sara non ha avuto alcun timore a spiegare i motivi della sua scelta e a sfoggiare il suo splendido décolleté al mare in Sardegna insieme alla sua famiglia: “In gravidanza era aumentato tantissimo ! Tre taglie in più. Una volta partorito era diventato…no comment”.

