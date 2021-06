Sara morta a 37 anni stroncata da malore durante la lotta contro il covid, lascia bimba di 2 anni



Sara Funaro è morta nelle scorse ore 37 anni dopo dieci giorni di coma seguito a un arresto cardiaco improvviso mentre stava lottando ancora contro il coronavirus in ospedale. I medici avevano provato a tenerla in vita riuscendo anche a rimettere in moto il suo cuore ma troppo gravi si sono rivelate le conseguenze sul suo corpo. Lascia una figlia di appena 2 anni.

