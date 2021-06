Sara Pedri, gli ultimi messaggi della dottoressa prima di sparire: “In ospedale ti schedano subito”



La ginecologa trentunenne di Forlì da quando era arrivata in Trentino per lavoro era molto preoccupata e stressata. “In sala operatoria c’erano ferri chirurgici che volavano verso le persone, anche per un nonnulla” raccontano i colleghi. Il timore dei familiari a tre mesi dalla scomparsa, è che Sara possa esseri tolta la vita per non aver resistito a queste vessazioni.

