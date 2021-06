Sardegna, si schiantano con la Ferrari contro un’abitazione: due feriti gravi



Incidente stradale a Serdiana, nel sud della Sardegna: la Ferrari è uscita di strada, è letteralmente volata su un muro perimetrale di una casa privata e ha danneggiato una condotta del gas. Due i feriti portati in ospedale in codice rosso. Si tratta di due persone di 39 e 46 anni, non sarebbero in pericol di vita.

