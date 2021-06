Sbanda con la moto e finisce contro un palo, Pietro muore a 27 anni sull’asfalto



La vittima è Pietro Rossi, un 27enne residente a Tavagnacco, in provincia di Udine. La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì quando, per motivi tutti da accertare, il centauro ha perso il contro della due ruote e ha sbandato finendo fuori strada dove ha impattato in pieno contro un palo.

